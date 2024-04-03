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Протасьев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Протасьев Михаил Артемьевич

Мать: Протасьева Прасковья Дмитриевна

Упоминание
1759
Москва, город федерального значения Москва
Дом 19. Лейб-гвардии Семёновского полка отставной капрал Михайла Артемьев сын Протасьев в доме его: 43. жена его Праскева Дмитрева 48 лет дети их: 58. Василий 14 лет 59. Фёдор 13 лет ЦГА Москвы. Ф. 2... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Протасьев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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