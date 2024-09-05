Чиркова Листиция Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Листиция Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 01.01.1941 по 1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1941 по 1982

Отец: Чирков Герман Романович

Мать: Белых Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Арсентий Константинович

Рождение ребёнка
17.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Арсентий Константинович

Смерть
Неизвестно

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