Захаров Павел Михайловтч
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Роза Васильевна
Ново-Андреевский с/с
Рождение ребёнка
01.03.1971
Дочь: Захарова Наталья Павловнп
Мать ребёнка: Кононова Роза Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Роза Васильевна
Смерть
Неизвестно