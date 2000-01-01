Захаров Павел Михайловтч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Павел Михайловтч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Роза Васильевна

Ново-Андреевский с/с
Рождение ребёнка
01.03.1971

Дочь: Захарова Наталья Павловнп

Мать ребёнка: Кононова Роза Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Роза Васильевна

Смерть
Неизвестно
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