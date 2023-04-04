Шпет (Месяцева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпет (Месяцева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Месяцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумрач Николай Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумрач Николай Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпет Сергей

Смерть
Неизвестно
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