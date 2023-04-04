Шпет (Месяцева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Месяцев Иван
Рождение ребёнка
Около 15.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сумрач Николай Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпет Сергей
Смерть
Неизвестно