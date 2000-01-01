Зырянова (Трапезникова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1886
Дата смерти23.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1886
Рождение ребёнка
27.06.1913
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович
Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович
Смерть
23.06.1946
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург