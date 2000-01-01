Зырянова (Трапезникова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Трапезникова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1886

Дата смерти

23.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1886

Отец: Трапезников Петр Павлович

Мать: Трапезникова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Зырянов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович

Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Михайлович

Смерть
23.06.1946
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург
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