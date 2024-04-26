(Курагина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курагина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Курагин Георгий

Мать: Курагина (Курагин) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1970
Киров, город Киров, Кировская область

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