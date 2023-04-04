Авраменко (Потапова) Виктория Евгеньевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Авраменко (Потапова) Виктория Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапов Евгений Николаевич

Мать: Потапова (Жилина) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2007

Сын: Авраменко Никита Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2016

Дочь: Авраменко Марина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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