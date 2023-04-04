Авраменко (Потапова) Виктория Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2007
Сын: Авраменко Никита Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2016
Дочь: Авраменко Марина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности