Протасова (Бортникова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова (Бортникова) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1887

Муж: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1889

Сын: Протасов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1891

Дочь: Протасова (Протасова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.05.1893

Дочь: Протасова (Протасов) Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Протасов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1899

Дочь: Протасова (Протасова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1902

Дочь: Протасова (Протасова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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