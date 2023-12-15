Протасова (Бортникова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1887
Рождение ребёнка
04.10.1889
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1891
Дочь: Протасова (Протасова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.05.1893
Дочь: Протасова (Протасов) Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1896
Сын: Протасов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.08.1899
Дочь: Протасова (Протасова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1902
Дочь: Протасова (Протасова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Дмитрий Яковлевич