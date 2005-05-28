Семенова (Рыжова) Фаина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1966
Дата смерти28.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966
Отец: Рыжов Виталий
Рождение ребёнка
06.12.1985
Дочь: Цапалова (Семенова) Нина Игоревна
Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович
Рождение ребёнка
22.10.1991
Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович
Рождение ребёнка
22.10.1991
Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович
Смерть
28.05.2005