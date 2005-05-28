Семенова (Рыжова) Фаина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Рыжова) Фаина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1966

Дата смерти

28.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1966

Отец: Рыжов Виталий

Мать: Рыжова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
06.12.1985

Дочь: Цапалова (Семенова) Нина Игоревна

Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович

Рождение ребёнка
22.10.1991

Сын: Семенов Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович

Рождение ребёнка
22.10.1991

Сын: Семенов Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Семенов Игорь Вадимович

Смерть
28.05.2005

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