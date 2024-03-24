Лунегина Ксения Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунегин Виктор
Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Анатолий
Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симоненко Татьяна
Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно