Лунегина Ксения Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунегина Ксения Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунегин Виктор

Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Анатолий

Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симоненко Татьяна

Отец ребёнка: Лунегин Леонид Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунегин Леонид Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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