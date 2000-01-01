Нигматулла
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкамал
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаниза
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннихан
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафис
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анвар
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсельбаян
Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна
Смерть
Неизвестно