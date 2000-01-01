Нигматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматулла

Нигматулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкамал

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаниза

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннихан

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафис

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анвар

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсельбаян

Мать ребёнка: Факия Давлетгареевна

Смерть
Неизвестно
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