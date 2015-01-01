Рекунов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекунов Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Рекунов Андрей Федорович

Мать: Рекунова Мария

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