Вырупанова Варвара Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Жилина Мария Павловна
Отец ребёнка: Вырупанов Павел Евфимович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вырупанов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Вырупанов Павел Евфимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно