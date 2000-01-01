Вырупанова Варвара Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырупанова Варвара Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Жилина Мария Павловна

Отец ребёнка: Вырупанов Павел Евфимович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вырупанов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Вырупанов Павел Евфимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырупанов Павел Евфимович

Смерть
Неизвестно
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