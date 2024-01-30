Черкасова (Немировская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Немировская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплуненко (Черкасова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.11.1927

Муж: Ведерников Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Ведерников Лев Николаевич

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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