Черкасова (Немировская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплуненко (Черкасова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.11.1927
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Ведерников Лев Николаевич
Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович
Смерть
Неизвестно