Василий Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна