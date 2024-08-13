Василий Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Устинович

Василий Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: (Любутова) Прасковья Филипповна

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