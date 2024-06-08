Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1835
Дата смерти29.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1855
17.01.1855 венчан Чернышев Артемий Петрович с Зябишевой Ирина Григорьевной
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чернышева Макрида Артемьевна
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1867
Отец ребёнка: Чернышев Артемий Петрович
Смерть
29.04.1907