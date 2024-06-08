Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Зябишева) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1835

Дата смерти

29.04.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1855

Муж: Чернышев Артемий Петрович

17.01.1855 венчан Чернышев Артемий Петрович с Зябишевой Ирина Григорьевной
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чернышева Макрида Артемьевна

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Петрович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1867

Сын: Чернышев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Чернышев Артемий Петрович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.04.1907

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