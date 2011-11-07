Клевцова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1986
Отец: Клевцов Михаил Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2011
Сын: Пехтерев Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Пехтерев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
01.10.2013
Дочь: Пехтерева Есения Владимировна
Отец ребёнка: Пехтерев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно