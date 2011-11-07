Клевцова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевцова Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1986

Отец: Клевцов Михаил Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2011

Сын: Пехтерев Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Пехтерев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
01.10.2013

Дочь: Пехтерева Есения Владимировна

Отец ребёнка: Пехтерев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пехтерев Владимир Александрович

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