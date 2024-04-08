Гильзагида Айнуллина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Абдулвакиль
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Гальнульхаят
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: ?
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Гульнафия
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Аюп
Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно