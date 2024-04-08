Гильзагида Айнуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильзагида Айнуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Абдулхаким Абдулвалиев

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Абдулвакиль

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Гальнульхаят

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Абдулкаюм Абдулвалиев

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: ?

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Гульнафия

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аюп

Отец ребёнка: Габдулвалий Абдулхаиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдулвалий Абдулхаиров

Смерть
Неизвестно
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