Букина (Никитина) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1930
Дата смерти22.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: Никитин Сергей Егорович
Рождение ребёнка
30.10.1958
Рождение ребёнка
14.03.1961
Рождение ребёнка
02.02.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Иван Федорович
Смерть
22.04.2017