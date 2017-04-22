Букина (Никитина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Никитина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

22.04.2017

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Никитин Сергей Егорович

Мать: Никитина Дарья Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Иван Федорович

Смерть
22.04.2017
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