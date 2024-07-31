Стародубцева Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева Лукерья Петровна

Стародубцева Лукерья Петровна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Стародубцев Ларион

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стародубцев Григорий

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Стародубцева) Анна

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стародубцев Дмитрий

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Стародубцев Карп

Отец ребёнка: Стародубцев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.