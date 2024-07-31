Стародубцева Лукерья Петровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Стародубцев Ларион
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стародубцев Григорий
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Стародубцева) Анна
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стародубцев Дмитрий
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Стародубцев Карп
Отец ребёнка: Стародубцев Василий
Смерть
Неизвестно