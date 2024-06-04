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Останина Матрена Кондратьева

Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Останина) Алена Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Останина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Фадей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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