Миненко Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1931
Дата смерти07.08.19
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19
Сын: Миненко Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
31.05.1959
Дочь: Веселова -Миненко Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миненко Вера Егоровна
Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.19
Рождение
09.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана