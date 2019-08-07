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Миненко Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1931

Дата смерти

07.08.19

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.19

Сын: Миненко Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
31.05.1959

Дочь: Веселова -Миненко Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миненко Вера Егоровна

Мать ребёнка: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миненко-Кихтенко Пелагея Кузьминична

Смерть
07.08.19
Рождение
09.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

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