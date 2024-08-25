Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1890
Дата смерти17.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Никифоров Алексей Павлович
Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович
Рождение ребёнка
17.03.1923
Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович
Рождение ребёнка
30.01.1925
Дочь: (Никифорова) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович
Рождение ребёнка
08.10.1925
Сын: Никифоров Серафим Павлович
Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович
Смерть
17.01.1969
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край