Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1890

Дата смерти

17.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Павел Максимович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Никифоров Алексей Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович

Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Никифоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович

Рождение ребёнка
30.01.1925

Дочь: (Никифорова) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович

Рождение ребёнка
08.10.1925

Сын: Никифоров Серафим Павлович

Отец ребёнка: Никифоров Павел Максимович

Смерть
17.01.1969
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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