Дымкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1896
Дочь: Шмидре Мария Александровна
Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно