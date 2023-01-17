Дымкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1896

Дочь: Шмидре Мария Александровна

Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дымкин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымкин Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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