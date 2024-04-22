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Селиванов Моисей Ефремович

Место рождения

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Жена: Селиванова Екатерина Фомична

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.

Сын: Селиванов Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.

Сын: Селиванов Демид Моисеевич

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.

Дочь: Селиванова Марина Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.

Сын: Селиванов Фёдор Моисеевич

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1905 ст.

Дочь: Селиванова Федора Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1905 ст.

Дочь: Селиванова Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.

Дочь: Селиванова Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Дочь: Селиванова Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1913 ст.

Дочь: Селиванова Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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