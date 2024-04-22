Селиванов Моисей Ефремович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
12.01.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.
Сын: Селиванов Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.
Сын: Селиванов Демид Моисеевич
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.
Дочь: Селиванова Марина Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1903 ст.
Сын: Селиванов Фёдор Моисеевич
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1905 ст.
Дочь: Селиванова Федора Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1905 ст.
Дочь: Селиванова Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.
Дочь: Селиванова Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Наричино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Дочь: Селиванова Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Рождение ребёнка
16.10.1913 ст.
Дочь: Селиванова Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Селиванова Екатерина Фомична
Смерть
Неизвестно