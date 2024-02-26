(Кучинова) Настасья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кучинов Ефим Никитин
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Смерть
Неизвестно