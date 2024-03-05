Донченко Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1993
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993
Отец: Донченко Александр Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.02.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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Рождение ребёнка
10.09.2017
Дочь: Донченко Маруся Александровна
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Рождение ребёнка
2023
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