Донченко Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донченко Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993

Отец: Донченко Александр Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.02.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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Рождение ребёнка
10.09.2017

Дочь: Донченко Маруся Александровна

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Рождение ребёнка
2023

Сын: Донченко ? Александрович

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