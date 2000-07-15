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Хованский Лев Васильевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.04.1915 ст.

Дата смерти

15.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915 ст.

Отец: Салихов Ринат

Мать: Желтолапова-Хованская (Хованская) Антонина Александровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.05.1936

Жена: Хованская (Микалион) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1938

Сын: Хованский Владимир Львович

Мать ребёнка: Хованская (Микалион) Мария Ивановна

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хованская (Микалион) Мария Ивановна

Развод
1946

Жена: Хованская (Микалион) Мария Ивановна

Бракосочетание
1948

Жена: Боброва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
14.04.1949

Сын: Хованский Игорь Львович

Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.05.1956

Сын: Хованский Андрей Львович

Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
15.07.2000
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардиосклероз

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