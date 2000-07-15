Хованский Лев Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1915 ст.
Дата смерти15.07.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915 ст.
Бракосочетание
19.05.1936
Рождение ребёнка
30.06.1938
Сын: Хованский Владимир Львович
Мать ребёнка: Хованская (Микалион) Мария Ивановна
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хованская (Микалион) Мария Ивановна
Развод
1946
Бракосочетание
1948
Жена: Боброва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.1949
Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.05.1956
Мать ребёнка: Боброва Мария Андреевна
Смерть
15.07.2000
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардиосклероз