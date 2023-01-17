Мошенцева (Манцырева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева (Манцырева) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.11.1896

Дата смерти

26.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1896

Отец: Манцырев Михаил

Мать: не указана

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.01.1916

Муж: Мошенцев Федор Прохорович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мошенцева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Каминена Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Мошенцев Федор Федорович

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.12.1928

Сын: Мошенцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.12.1930

Дочь: Богословская Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенцев Федор Прохорович

Смерть
26.03.1951
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
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