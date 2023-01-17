Мошенцева (Манцырева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.11.1896
Дата смерти26.03.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1896
Отец: Манцырев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1916
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мошенцева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Каминена Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович
Рождение ребёнка
15.01.1924
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович
Рождение ребёнка
27.12.1928
Сын: Мошенцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович
Рождение ребёнка
27.12.1930
Дочь: Богословская Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Мошенцев Федор Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1951