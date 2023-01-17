Денисова (Балдина) Анна Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Балдина) Анна Феодотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

18.10.1885

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Балдин Феодот Никифорович

Мать: Балдина Настасья

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Осипова Пелагея Вуколовна

Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Денисов Александр Вуколович

Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович

Рождение ребёнка
21.03.1870

Дочь: Матрена Вуколовна

Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Федор Вуколович

Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович

Смерть
18.10.1885
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
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