Денисова (Балдина) Анна Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти18.10.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Балдин Феодот Никифорович
Мать: Балдина Настасья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Осипова Пелагея Вуколовна
Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Денисов Александр Вуколович
Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович
Рождение ребёнка
21.03.1870
Дочь: Матрена Вуколовна
Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Вукол Иоанович
Смерть
18.10.1885
Причина смерти: от горячки