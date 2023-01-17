Мальгина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мальгина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Мальгин Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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