Мальгина Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мальгина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Мальгин Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно