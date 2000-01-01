Эрегиресс Олексор Второй
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.116
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.116
Отец: Морни Порнагис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрегиресс Марона
Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрегиресс Алякорна
Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрегиресс Дениссон
Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрегиресс Ирине