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Эрегиресс Олексор Второй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.116

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.116

Отец: Морни Порнагис

Мать: Эрегиресс Раетонария Вторая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрегиресс Марона

Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрегиресс Алякорна

Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эрегиресс Дениссон

Мать ребёнка: Эрегиресс Ирине

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрегиресс Ирине

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