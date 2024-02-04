Разваляева Феодосия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазваляева Феодосия Кирилловна

Разваляева Феодосия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разволяев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разваляева Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разваляев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1875 или 1876

Дочь: Бегаева (Разваляева) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Иванова (Разваляева) Иулиания Андреевна

Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Морозова (Разваляева) Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич

Смерть
18.08.1911
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
От воспаления легких. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 18.
Похороны
20.08.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.