Разваляева Феодосия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.08.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разволяев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разваляева Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875 или 1876
Дочь: Бегаева (Разваляева) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Дочь: Иванова (Разваляева) Иулиания Андреевна
Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Морозова (Разваляева) Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Разваляев Андрей Васильевич
Смерть
18.08.1911
От воспаления легких. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 18.
Похороны
20.08.1911 ст.