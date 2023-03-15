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Малышев Антон

Место рождения

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Прасковья

Военная служба
Неизвестно
Малышев Антон Никитович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Щетинино Последнее место службы: 37 А 576 сп 296 сд Дата выбытия... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1926

Дочь: (Малышева) Пелагея

Мать ребёнка: Малышева Прасковья

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Ф.Р-2854 оп.7 д.20 л.413об-414.jpg
Смерть
Неизвестно

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