Малышев Антон
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Прасковья
Военная служба
Неизвестно
Малышев Антон Никитович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Пензенская обл., Чембарский р-н, с. Щетинино Последнее место службы: 37 А 576 сп 296 сд Дата выбытия... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1926
Дочь: (Малышева) Пелагея
Мать ребёнка: Малышева Прасковья
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Смерть
Неизвестно