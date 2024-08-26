Столяревич Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Столяревич Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Столяревич Сергей Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1956
Дочь: Гулова Столяревич Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Столяревич Павел
Смерть
Неизвестно