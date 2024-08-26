Столяревич Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяревич Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: Макаров Николай Иванович

Мать: Макарова (Морозова) Евдокия Яковлена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Столяревич Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Столяревич Сергей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1956

Дочь: Гулова Столяревич Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Столяревич Павел

Смерть
Неизвестно

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