Круглова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1890
Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Круглова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Рождение ребёнка
10.08.1894
Дочь: Круглова Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Рождение ребёнка
19.08.1896 или 1898
Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Круглова Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович
Смерть
Неизвестно