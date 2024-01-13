Круглова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1890

Сын: Круглов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Круглова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович

Рождение ребёнка
10.08.1894

Дочь: Круглова Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович

Рождение ребёнка
19.08.1896 или 1898

Сын: Круглов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович

Климовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Круглова Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Круглов Косьма (Кузьма) Кириллович

Климовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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