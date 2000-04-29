Батагов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатагов Олег

Батагов Олег

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Жар Раиса

Рождение ребёнка
02.08.1991

Сын: Батагов Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Батагова Лариса

Рождение ребёнка
29.04.2000

Сын: Батагов Валерий Олегович

Мать ребёнка: Батагова Лариса

Рождение ребёнка
06.01.?

Сын: Батагов Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Батагова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батагова Лариса

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close