Батагов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Жар Раиса
Рождение ребёнка
02.08.1991
Мать ребёнка: Батагова Лариса
Рождение ребёнка
29.04.2000
Мать ребёнка: Батагова Лариса
Рождение ребёнка
06.01.?
Мать ребёнка: Батагова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батагова Лариса
Смерть
Неизвестно