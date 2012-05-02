Миннуллин Туфан Драматург
Место рожденияБольшое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Дата рождения25.08.1935
Дата смерти02.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: Миннуллин Абдулла
Мать: Халиса Габдельганиева
Рождение ребёнка
01.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна
Смерть
02.05.2012
Похороны
Неизвестно