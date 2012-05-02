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Миннуллин Туфан Драматург

Место рождения

Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

02.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: Миннуллин Абдулла

Мать: Халиса Габдельганиева

Рождение ребёнка
01.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ихсанова) Нажиба Гимаевна

Смерть
02.05.2012
Похороны
Неизвестно

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