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Хапков Василий
Хапков Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
Хапков Иван
1885 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Хапков Иван
Мать:
?
Смерть
1983
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