Хапков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хапков Иван

Мать: ?

Смерть
1983
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