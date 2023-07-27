Алёшин Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1906
Дата смерти18.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1906
Работа или профессия
Неизвестно
Майор МГБ, специалист по дальней радиосвязи, авиамоделист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1928
Рогожско-Симоновский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
10.06.1929
Дочь: Волкова (Волкова) Инна Константиновна
Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Нина Викентьевна
Смерть
18.05.1962
Вербилки, Талдомский, Московская область
Причина смерти: Инфаркт