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Алёшин Константин Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Вычислено 1906

Дата смерти

18.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1906

Отец: Алёшин Яков Андреевич

Мать: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Майор МГБ, специалист по дальней радиосвязи, авиамоделист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.04.1928

Жена: Волкова (Волкова) Нина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рогожско-Симоновский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
10.06.1929

Дочь: Волкова (Волкова) Инна Константиновна

Мать ребёнка: Волкова (Волкова) Нина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.1962
Вербилки, Талдомский, Московская область
Причина смерти: Инфаркт

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