Ермаков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1935
Дата смерти29.11.2019
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2019
Рязань, город Рязань, Рязанская область