Ермаков Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Михаил Васильевич

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Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.02.1935

Дата смерти

29.11.2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2019
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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