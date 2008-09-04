Титкова (Матвеева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титкова (Матвеева) Анна Григорьевна

Место рождения

Сколепово, Ереминская волость, Александровский уезд

Дата рождения

23.01.1918 ст.

Дата смерти

04.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1918 ст.

Отец: Матвеев Григорий Петрович

Мать: Матвеева Ирина Григорьевна

Сколепово, Ереминская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Титков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Титков Григорий Иванович

Барканово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титков Григорий Иванович

Барканово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титков Григорий Иванович

Барканово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.09.2008
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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