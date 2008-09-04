Титкова (Матвеева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1918 ст.
Дата смерти04.09.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Титков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Титков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титков Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.2008
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область