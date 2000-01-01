Кравченко Савелий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Савелий Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кравченко Влас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кравченко Афимья Савельевна

Мать ребёнка: Кравченко Лукерья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кравченко Иван Савельевич

Мать ребёнка: Кравченко Лукерья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Кравченко Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Кравченко Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Лукерья

Смерть
Неизвестно
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