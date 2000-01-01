Кравченко Савелий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кравченко Влас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кравченко Афимья Савельевна
Мать ребёнка: Кравченко Лукерья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кравченко Иван Савельевич
Мать ребёнка: Кравченко Лукерья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Кравченко Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Кравченко Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Лукерья
Смерть
Неизвестно