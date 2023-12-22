Сюзюкина (Мрелькина) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.2008
Дочь: Сюзюкина Аделина Алексеевна
Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
31.07.2011
Дочь: Сюзюкина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.03.2020
Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно