Сюзюкина (Мрелькина) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзюкина (Мрелькина) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2008

Дочь: Сюзюкина Аделина Алексеевна

Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
31.07.2011

Дочь: Сюзюкина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
10.03.2020

Сын: Сюзюкин Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюзюкин Алексей Геннадьевич

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