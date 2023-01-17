Алимов Кирилл Алимпиевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Олимпий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Синяева Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна
Работа или профессия
Неизвестно
(Кирьяк Парамонович)
Смерть
1853