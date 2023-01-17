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Алимов Кирилл Алимпиевич

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Олимпий

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Алимов Елисей Кириллович

Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Алимов Лукьян Кириллович

Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Синяева Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Алимова Анисия Изотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
(Кирьяк Парамонович)
Смерть
1853
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