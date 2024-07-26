Рыженкова (Гордеева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Гордеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженков Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Рыженков Иван
Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Рыженков Василий
Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Карлова Мария
Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич
Смерть
Неизвестно