Рыженкова (Гордеева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженкова (Гордеева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Беликово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Гордеев Иван

Мать: не указана

Беликово, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженков Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Рыженков Иван

Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Рыженков Василий

Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич

Порецкое, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Карлова Мария

Отец ребёнка: Рыженков Афанасий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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