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Кленов Владимир Петрович

Место рождения

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

31.01.1942

Дата смерти

30.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942

Отец: Кленов Петр Семенович

Мать: Кленова Мария Васильевна

Нестеровка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленова Галина Николаевна

Смерть
30.12.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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