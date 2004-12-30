Кленов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения31.01.1942
Дата смерти30.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1942
Отец: Кленов Петр Семенович
Мать: Кленова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кленова Галина Николаевна
Смерть
30.12.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область