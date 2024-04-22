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Данилова Елена Михайловна

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Данилов Михайло

Мать: Данилова Стефанида Макарьевна (Макаровна)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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