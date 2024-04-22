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Данилова Елена Михайловна
Данилова Елена Михайловна
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Древо
Место рождения
Лежево
, Кемский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Данилов Михайло
Мать
Данилова Стефанида (Степанида) Макарьевна (Макаровна)
1794 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Данилов Михайло
Мать:
Данилова Стефанида Макарьевна (Макаровна)
Лежево
, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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