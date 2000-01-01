Жулега Ефросинья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Ефросинья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

09.01.1799

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Жулега Казимир Гаврилов

Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Жулега Давид Гаврилов

Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Жулега Карп Гаврилов

Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жулега Сидор Гаврилов

Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Гаврило Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1799
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