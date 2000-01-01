Жулега Ефросинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти09.01.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Жулега Карп Гаврилов
Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Жулега Гаврило Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1799