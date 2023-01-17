Голубков Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения07.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
10.02.1862 ст.
Бракосочетание
22.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.
Сын: Голубков Захария Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.
Сын: Голубков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.
Сын: Голубков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.
Сын: Голубков Савелий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
19.03.1893 ст.
Сын: Голубков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна
Смерть
Неизвестно