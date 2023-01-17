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Голубков Дмитрий Филиппович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

07.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
10.02.1862 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1882 ст.

Жена: Голубкова Варвара Константиновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.

Сын: Голубков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.

Сын: Голубков Захария Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Сын: Голубков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1890 ст.

Сын: Голубков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1892 ст.

Сын: Голубков Савелий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1893 ст.

Сын: Голубков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Варвара Константиновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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